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إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسمالوط

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إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسمالوط إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسمالوط
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط اليوم حملة مكبرة بإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات أسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 20 محضر إشغال طريق، إزالة 100 إعلان مضىء غير مرخصة وإزالة أرصفة زائدة وتندات بطريق الصفصافة وشارع زهران بحى جنوب والطريق الدائرى بمركز سمالوط وأيضا منطقة الكوبرى القديم.

كما نجحت الحملة فى تحرير عدد من القضايا التموينية خاصة بالسولار والبنزين وسلع منتهية الصلاحية ،ونفذت قرارات إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة.

وأكد اللواء جمال قناوى، رئيس مركز ومدينة سمالوط، استمرار الحملات بشكل مكثف لمواجهة أى من صور التعديات أو التجاوزات أوالمخالفات.

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