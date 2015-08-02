حزب مستقبل وطن بالدقهلية يبحث آلية العمل فى الفترة المقبلة

ععقدت أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية برئاسة المهندس محمد شوقى مسؤل قطاع الدلتا للانتخابات البرلمانية (الدقهلية ودمياط والشرقية) وأمين شباب الحزب. اجتماعا تنظيميا مع أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية برئاسة مصطفى الدكرورى أمين الحزب بالدقهلية وبعض مرشحى الانتخابات البرلمانية، لبحث آلية العمل فى الفترة المقبلة، واختيار مرشحى باقى الدوائر الانتخابية التى لم يتم اختيار مرشحين به.

وأكد شوقي، أن الحزب أصدر فى الفترة الأخيرة عدة قرارات تنظيمية متعلقة بالأعضاء وإعادة هيكلة الحزب من جديد، حيث قرر تشكيل لجنة قانونية لمباشرة جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وحتى انقضاء جميع مراحلها.

وأضاف شوقي، أن اختيار مرشحى الحزب سيراعى فيها عدة اعتبارات أساسية، أهمها الخبرة السياسية والبرلمانية وشعبية المرشح، بناءً على استطلاعات آراء الشارع المصرى التى نفذتها أمانات الحزب بكافة الدوائر المستهدفة، فضلا عن السمعة الطيبة للمرشح وموافقة أمانة الحزب بالمركز والمحافظة والأمانة العامة حتى يتم الدفع بمرشحين أكفاء يتمكنوا من خوض الانتخابات بقوة .

وأشارإلى أنه يتم الآن وضع أجندة تشريعية يقوم الآن بإعدادها نخبة من أساتذة الجامعات والوزراء السابقين والمحللين والمفكرين الذين يمثلون المجلس الاستشارى للحزب وستكون حقبة قانونية تنتظر ضوء البرلمان، مؤكدا على ثقة الحزب فى المواطن المصرى فى اختيار من يمثله بعد ثورتين عظيمتين غيرت ملامح الديمقراطية.

وأكد شوقى عن دعم الحزب للمرشحين بكافة الأشكال الدعائية والمادية والقانونية ومساعد الحزب لمرشحيه عن طريق هيكلة فى المراكز والأقاليم ودوائره المشرحين والدفع بكافة الإمكانيات لضمان نجاح المرشحين والذى يعد أغلبهم من الشباب .



>