بالفيديو - رونالدينيو يبدأ وصلة سحر جديدة مع فلومينيزي

يعرض FilGoal.com اختيارات أحمد تمساح لاعبي الداخلية لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات النجم الذي ينتقل إلى سموحة بداية من الموسم المقبل من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار أحمد تمساح 4 لاعبين من فريقه الداخلية يتقدمهم هو مع زميله حسام باولو في خط الهجوم فيما اختار السيد سالم لاعب دجلة وباقي الاختيارات من الأهلي والزمالك.