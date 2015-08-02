FDA تصدق على طرح بالون مزدوج لعلاج السمنة بدون جراحة

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخرًا، على طرح جهاز جديد لعلاج السمنة دون الحاجة لإجراء عملية جراحية وهو عبارة عن بالون مزدوج يعرف باسم "ReShape Dual Balloon"، تعتمد فكرته على شغل حيز كبير من المعدة وملئها، وبالتالى الحد من الشعور بالجوع وكمية الطعام التى يتناولها الإنسان.

وأشار التقرير أن البالونة يتم إدخالها إلى المعدة عبر الفم باستخدام المنظار خلال عملية غير جراحية لا تتعدى 30 دقيقة، يتم حقن المريض فيها ببعض المهدئات، ثم يتم نفخ البالونة وملئها باستخدام محلول معقم.

ويجب على المرضى الذين يخضعون لتركيب هذه البالونة إتباع حمية مشددة وممارسة الرياضة للتمتع بأفضل فائدة صحية، وهى تستخدم لعلاج مرضى السمنة البالغين الذين يتراوح مؤشر كتلة جسمهم "BMI" بين 30 و40، وشدد التقرير على أن هذا البالون يجب أن يستخدم لمدة 6 شهور بحد أقصى.

وتم التأكد من فاعلية وآمان البالون الجديد المستخدم فى علاج السمنة عقب خضوع 326 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 22 و60 عامًا للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية عقب مرور 6 شهور، فقدوا خلالها 6.5 كجم، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرضوا لها:الصداع وآلام العضلات والغثيان.

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