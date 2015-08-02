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محامو المتهمين بـ"حرق نقطة البراجيل" يدفعون ببطلان التحريات والضبط

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محامو المتهمين بـ"حرق نقطة البراجيل" يدفعون ببطلان التحريات والضبط محامو المتهمين بـ"حرق نقطة البراجيل" يدفعون ببطلان التحريات والضبط
استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، خلال محاكمة القيادى الإخوانى محمود عامر وآخرين بتهمة حرق نقطة شرطة البراجيل إلى مرافعة دفاع المتهم "الأول" و"الخامس" و"العشرين" و"الثانى والثلاثين" و"الخامس والأربعين" ودفع ببطلان عرض المتهمين على النيابة العامة وإجراءات الضبط والتفتيش، وإذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات.

كما دفع بسقوط أمر الضبط الصادر بحق المتهمين من النيابة لمرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، فضلا عن قصور التحقيقات، وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وانتفاء جريمة التجمهر.

كما دفع محامى متهمين آخر بانتفاء صلتهم بالجريمة وعدم تواجدهم فى مسرح الأحداث، وعدم جدية التحريات أو استنادها إلى أدلة دامغة تثبت ارتكابهم الواقعة.

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق وآخرين، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل.

وألقت قوات الأمن القبض على عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة ، ما أسفر عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد، من معسكر قوات الأمن‏، أثناء مشاركته فى خدمات تأمين النقطة.

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مصر 365

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