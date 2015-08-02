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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمركز سمسطا جنوب بنى سويف

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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمركز سمسطا جنوب بنى سويف إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمركز سمسطا جنوب بنى سويف
أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث تصادم "توك توك" بــ"سيارة نقل" بمدخل طريق الصحارة بالقرب من قرية مازوره التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى بنى سويف وتم نقلهم لمستشفى سمسطا المركزى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بوقوع حادث تصادم "توك توك" بــ "سيارة نقل " بالطريق المذكور، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم "طارق رمضان شلبى 20 سنة، خلع بالكتف، منتصر نادى عبد العظيم 35 سنة، كسر بالساق اليسرى، ربيع محمود شلبى 30 سنة، خدوش وكدمات متفرقة بالجسم، ثابت على مبروك 38 سنة، اشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم" وجميعهم مقيمون بعزبة خليل التابعة لدائرة المركز.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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