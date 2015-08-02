إغلاق مطعم بكفر صقر والتحفظ على مالكه بعد تسمم 12 شخصًا

أغلقت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم، مطعم لحوم بمدينة كفر صقر، وقامت بالتحفظ على مالكه للعرض على النيابة العامة، وذلك بعد تسمم 12 شخصًا، لتناولهم وجبة لحوم فاسدة.

تلقى اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أيمن الفقى مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد باستقبال العام 12 شخصًا مصابين بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة لحوم من مطعم بكفر صقر، وجارٍ إسعافهم، وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار مباحث التموين لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو المطعم وإخطار الطب البيطرى، وقامت مباحث التموين بتشميع المحل وغلقه.

>