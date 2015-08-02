محافظ السويس يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات افتتاح القناة

تابع اللواء العربى السروى محافظ السويس، أعمال التطوير والتجميل التى تتم أمام حديقة الشهداء بكورنيش السويس الجديد، وأعطى تعليماته لحى السويس والشباب والرياضة ومديرية الثقافة بسرعة تجهيز وتجميل المكان الذى سيقام فيه الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة أمام الجندى المجهول بالكورنيش الجديد.

وأشار المحافظ فى تصريحات له، إن الاحتفالات بالسويس تبدأ مساء اليوم بحفل زفاف جماعى لعدد 14 عروسا وعريسا من شباب السويس بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالملاحة، كذلك يبدأ عرض كرنفال عربات الزهور وفرق الفنون الشعبية التى تبدأ من المدينة الرياضية حتى سينما رنيسانس بحى السويس والعودة إلى الكورنيش الجديد.

ويقدم الفنان هانى شنودة وفرقته الموسيقية مجموعة أغانى وطنية عن السويس ومصرنا الحبيبة على المسرح المقام أمام الجندى المجهول بالكورنيش الجديد.

رافق المحافظ فى الجولة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس ومديرالشباب والرياضة جمال حسب النبى وسناء محمود مدير قصر الثقافة والعقيد عادل فاروق مدير حديقة الشهداء والقيادات الشبابية والتنفيذية.



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جانب من الاستعدادت



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بكرونيش السويس



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تجهيز الجندي المجهول



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متابعة التطوير



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جانب من الجولة



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جانب من الاستعدادات



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تطوير الميادين



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جانب من جولة المحافظ



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اعلام مصر



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بمنطقة الجورنيش



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المحافظ اثناء الجولة



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رفع اعلام قناة السويس بشوارع المحافظة