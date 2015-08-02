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محافظ السويس يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات افتتاح القناة

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محافظ السويس يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات افتتاح القناة محافظ السويس يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات افتتاح القناة
تابع اللواء العربى السروى محافظ السويس، أعمال التطوير والتجميل التى تتم أمام حديقة الشهداء بكورنيش السويس الجديد، وأعطى تعليماته لحى السويس والشباب والرياضة ومديرية الثقافة بسرعة تجهيز وتجميل المكان الذى سيقام فيه الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة أمام الجندى المجهول بالكورنيش الجديد.

وأشار المحافظ فى تصريحات له، إن الاحتفالات بالسويس تبدأ مساء اليوم بحفل زفاف جماعى لعدد 14 عروسا وعريسا من شباب السويس بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالملاحة، كذلك يبدأ عرض كرنفال عربات الزهور وفرق الفنون الشعبية التى تبدأ من المدينة الرياضية حتى سينما رنيسانس بحى السويس والعودة إلى الكورنيش الجديد.

ويقدم الفنان هانى شنودة وفرقته الموسيقية مجموعة أغانى وطنية عن السويس ومصرنا الحبيبة على المسرح المقام أمام الجندى المجهول بالكورنيش الجديد.

رافق المحافظ فى الجولة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس ومديرالشباب والرياضة جمال حسب النبى وسناء محمود مدير قصر الثقافة والعقيد عادل فاروق مدير حديقة الشهداء والقيادات الشبابية والتنفيذية.

جانب من الاستعدادت -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من الاستعدادت

بكرونيش السويس -اليوم السابع -8 -2015
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بكرونيش السويس

تجهيز الجندي المجهول -اليوم السابع -8 -2015
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تجهيز الجندي المجهول

متابعة التطوير -اليوم السابع -8 -2015
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متابعة التطوير

جانب من الجولة -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من الجولة

جانب من الاستعدادات -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من الاستعدادات

تطوير الميادين -اليوم السابع -8 -2015
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تطوير الميادين

جانب من جولة المحافظ -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من جولة المحافظ

اعلام مصر -اليوم السابع -8 -2015
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اعلام

بمنطقة الجورنيش -اليوم السابع -8 -2015
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بمنطقة الجورنيش

المحافظ اثناء الجولة -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ اثناء الجولة

رفع اعلام قناة السويس بشوارع المحافظة -اليوم السابع -8 -2015
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رفع اعلام قناة السويس بشوارع المحافظة


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