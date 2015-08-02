رئيس جامعة المنيا: فكرة جامعة الطفل رائدة لاكتشاف النوابغ

أكد الدكتور جمال أبو المجد خلال افتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة المنيا، أن جامعة الطفل فكرة رائدة لوزارة التعليم العالى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، لعمل قناة تواصل بين الأطفال والجامعات بهدف خلق جيل من العلماء والنوابغ فى جميع المجالات ولمعرفة توجهات الطفل العلمية والأدبية لتحديد مجال نبوغه وتميزه فى المستقبل.

وأضاف الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا أن جامعة الطفل التى يتم التقدم لها عن طريق الإنترنت لاختيار المتفوقين والمتميزين على أربعة مراحل وفترات سنية متفاوتة فكرة ممتازة تقوم بالانتقال من التعليم التقليدى القائم على الحفظ والتلقين إلى التعليم القائم على الإبداع والابتكار والاعتماد على مهارات الطفل وإبداعاته وهى رؤية جديدة لأولادنا تصب فى المصلحة العليا للوطن.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة متابعة أولياء الأمور والاهتمام بدورهم لتخريج طالب مبدع ومبتكر له القدرة على التفكير والإبداع مع تقييم هذه المرحلة ومعرفة رد فعل وآراء أولياء الأمور ومقترحاتهم.

وأوضح أبو المجد أن أنشطة جامعة الطفل تبدأ بمحاضرة تعريفية بجامعة المنيا للأطفال وأولياء الأمور، يليها التدريب على المهارات والأنشطة فى مجالات علمية مختلفة وتبسيط العلوم لمعرفة اتجاهات وقدرات الطفل.

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