"صحة الإسكندرية" تخاطب نقابة الأطباء لفحص 9 شكاوى أخطاء طبية

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن إدارة العلاج الحر بالمديرية خاطبت نقيب أطباء الإسكندرية لإحالة عدد من الأطباء للجنة آداب المهنة بناء على تقرير التقصى الوارد من إدارة رعاية الأمومة والطفولة بشأن وفات 3 أمهات ولاتخاذ الإجراءات النقابية حيال شكوتين من مواطنين ضد عدد من الأطباء.

وأوضح "حجازى" أنه تمت مخاطبة عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية لتشكيل لجان فنية لفحص 6 شكاوى من مرضى يتهمون أطباء بارتكاب أخطاء طبية بالمخالفة لأصول المهنة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الوقائع فور ورود تقارير اللجان الفنية.