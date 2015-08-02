مدير أمن الإسماعيلية: زرعنا كاميرات بطول الطرق لتأمين حفل افتتاح القناة

أكد اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، الانتهاء من عمليات مسح وتعقيم جميع المناطق بواسطة الكلاب البوليسية وضباط المفرقعات استعداداً لحفل افتتاح مشروع قناة السويس.

وأضاف مدير أمن الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه تم زرع كاميرات فى عدة مناطق حيوية خاصة الطرق والمحاور الرئيسية، وأن مدينة الإسماعيلية باتت مؤمنة تماماً ومستعدة لاستقبال الحفل الكبير الذى سيكون بمثابة نقطة تحول فى تاريخ البلاد.

وتابع مدير أمن الإسماعيلية: أعلنا حالة الاستنفار الأمنى الكامل فى المنطقة بأكملها ونشرنا قوات الأمن والتمركزات الأمنية فى جميع المناطق، فضلاً عن تحرك حملات أمنية على مدار الـ 24 ساعة يشارك فيها الأمن الوطنى وقطاع الأمن العام وأجهزة المباحث.

وأكد مدير الأمن: هناك أقوال أمنية وتمركزات منتشرة على طول الطرق، ونعمل على تأمين جميع الوافدين على المحافظة والضيوف حتى انتهاء الحفل بالتنسيق الكامل مع قواتنا المسلحة الباسلة، وهناك متابعة دورية من قبل القيادات الأمنية لعمليات التأمين.

واستطرد: حان الوقت للمصريين أن يفرحوا باليوم الذى طالما انتظروه فهو نقطة تحول كبيرة فى تاريخ الشعب، وعلينا أن نخلق لهم جوا مناسبا ليفرحوا.