مسلحون يسطون على شركة بالهرم مرتين ويستولون على نصف مليون جنيه خلال شهر

وجه صاحب شركة مواد غذائية بالهرم استغاثة لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لسرعة القبض على المتهمين بالسطو المسلح على العاملين بشركته والاستيلاء على نصف مليون جنيه فى حادثين متتاليين.

وذكر عاطف الشربينى، صاحب الشركة، أن الحادث الأول وقع أثناء استقلال أمين خزينة الشركة والسائق لسيارة ملاكى فى طريقهما إلى البنك لإيداع مبلغ 250 ألف جنيه، وأثناء سيرهما فى شارع المجزر الآلى فوجئا بسيارة ربع نقل يستقلها 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية اعترضوا طريقهما وأطلقوا الأعيرة النارية ثم استولوا على حقيبة النقود وفروا هاربين بعدما أطلقوا الأعيرة النارية بعشوائية لإرهاب المواطنين وسكان المنطقة.

وأضاف صاحب الشركة أنه توجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضرًا بالواقعة حمل رقم 19508، وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الحادث إلا أنه لم يتم التوصل إلى هوية مرتكبيه حتى الآن.

وقال صاحب الشركة، إن الخميس الماضى وهو موعد الإغلاق الشهرى حيث يقوم مندوبو الشركة بتوريد المبالغ المالية للخزينة وأثناء تسليم آخر مندوب لحصيلة مبيعاته فوجئ اثنان من المحاسبين ومندوب الشركة بمجهولين بحوزتهما أسلحة نارية يقتحمان الشركة ثم هددا العاملين بها واستوليا على مبلغ 275 ألف جنيه وفرا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 19508 ولم يتم التوصل أيضًا للمتهمين.

وطالب صاحب الشركة اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخليه لأمن الجيزة، بسرعة التحرك وتكثيف التحريات لضبط الجناة وتكثيف التواجد الأمنى بمنطقة الهرم لمنع حوادث السطو المسلح على المواطنين والشركات.