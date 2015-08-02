بدء محاكمة محمود عامر وآخرين فى قضية "اقتحام نقطة البراجيل"

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، محاكمة القيادى الإخوانى محمود عامر وآخرين فى قضية حريق "نقطة شرطة البراجيل".

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل.

وألقت قوات الأمن القبض على محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، ما أسفر عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد، من معسكر قوات الأمن‏، أثناء مشاركته فى خدمات تأمين النقطة.