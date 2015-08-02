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"منال" استعانت بعشيقها فى قتل زوجها فى بنى عبيد

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"منال" استعانت بعشيقها فى قتل زوجها فى بنى عبيد "منال" استعانت بعشيقها فى قتل زوجها فى بنى عبيد
كشف ضباط مباحث مركز بنى عبيد بالدقهلية لغز مقتل فلاح داخل الأرض الزراعية وهو أن زوجته وعشيقها اتفقا على التخلص منه ونفذا الجريمة.

كان اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بوفاة "السيد.ن"، 38 سنة، عامل زراعى مقيم فى عزبة النمر التابعة لمركز بنى عبيد داخل أرض زراعية تابعة له بعد إطلاق مجهول النار عليه.

تشكل فريق بحث برئاسة النقيب حسام عبد المنعم، رئيس مباحث بنى عبيد، توصلت تحرياته إلى وجود علاقة غير شرعية بين زوجة القتيل "منال.ع"، 30 سنة، و"فتحى.ب"، 40 سنة، صاحب ماكينات زراعية ومقيم بعزبة صادق شلبى منذ فترة كبيرة.

بتضييق الخناق على العشيقين اعترفا بعلاقتهما الآثمة وقالت "منال" إن زوجها كان يعمل بالخارج وكانت العلاقة مستمرة بينها وعشيقها وبعد استقرار زوجها فى قررا التخلص منه وبعد خروجه للعمل بالأرض الزراعية أبلغت هى عشيقها الذى تربص له خلف إحدى الأشجار وأطلق النار عليه من طبنجة.

واعترفت الزوجة بأنها حاولت أن تتخلص من زوجها بوضع سم له فى الطعام لكنه لم يأكل منه.. تحرر المحضر رقم 4458 جنايات بنى عبيد لسنة 2015 وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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