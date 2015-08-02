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بالصور.."السيلفى" يسيطر على مراسم حلف يمين معاونى النيابة دفعة هشام بركات

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التقطت مجموعة من أعضاء النيابة العامة الجدد، من دفعة الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، صور "سيلفى"، عقب انتهائهم من أداء حلف اليمين القانونية، بالإضافة إلى التقاط مجموعة من الصور التذكارية، خلف صورة الشهيد هشام بركات، التى تم وضعها على المنصة الخاصة بالحضور.

وعُرِفَ الـ797 عضوًا من معاونى النيابة الجدد باسم "دفعة الشهيد هشام بركات"، الذى اغتاله إرهابيون فى 12 رمضان، وتُعَد هذه التسمية هى الأولى فى تاريخ النيابة العامة، تكريمًا لاسم الشهيد، وتخليدًا له، نظرًا لما قدمه من خدمات جليلة للنيابة العامة، وقيادته لها فى فترة عصيبة من تاريخ البلاد.

وأدى الأعضاء اليمين القانونية فى حضور المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والمستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه، للمرة الأولى وأعضاء المكتب الفنى للنيابة العامة.

كما تحدد يوم السبت 8 أغسطس لمباشرة معاونى النيابة الجدد أعمالهم فى النيابات المختلفة، التى تم توزيعهم عليها، وفقا لرغباتهم وإعمالا لمبدأ التقريب.

- وزير العدل ونجل الشهيد هشام بركات يحضران "حلف يمين أعضاء النيابة الجدد"

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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