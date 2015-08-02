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الرجل الذي صنع خطورة كهربا يحكي لـ في الجول عن الميزة القاتلة.. والابتعاد عن السهر

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الرجل الذي صنع خطورة كهربا يحكي لـ في الجول عن الميزة القاتلة.. والابتعاد عن السهر الرجل الذي صنع خطورة كهربا يحكي لـ في الجول عن الميزة القاتلة.. والابتعاد عن السهر

ما الذي يمتلكه محمود عبد المنعم "كهربا" ويجعل الزمالك يدفع 6.5 مليون جنيه لضمه؟ هذا السؤال وجهه FilGoal.com لربيع ياسين مدرب منتخب للشباب السابق.

كهربا توج بكأس إفريقيا للشباب مع منتخب مصر تحت قيادة ربيع ياسين، ولعب في مونديال تركيا 2013.

وقال ربيع ياسين لـFilGoal.com: "كهربا لاعب رائع. هداف مميز رغم أنه لا يلعب كمهاجم صريح".

وتابع "لذلك الأفضل لكهربا أن تمنحه الحرية في الحركة خلف المهاجمين. هو مميز جدا في التوغل من الجانبين سواء الأيسر أو الأيمن. والتسجيل طبعا".

وأكمل "لذلك منحته الحرية في استخدام ميزته تلك في الثلث الأخير من الملعب. كان هدافا قاتلا مع فريقي".

ولكن ما الذي يحتاج كهربا لتطويره حتى يكون جاهزا للعب أساسيا مع الزمالك؟

يجيب ياسين "استبعدت كهربا من تصفيات كأس الأمم الإفريقية لأسباب تأديبية، ولكنني اجتمعت به قبل البطولة وعملنا سويا على تحسين سلوكه ليشارك ويصبح من نجوم منتخب مصر".

وأضاف "كهربا يجب أن يتطور في جانبين. أولا يجب أن يهتم بموهبته، بوضع نظام غذائي معين. يجب أن يبتعد أيضا عن السهر".

وواصل متما "على الجانب الفني، يجب أن يتطور من ناحية التحرك بدون كرة، فهو خطر جدا بالكرة. ويجب أن يكون كذلك بدونها".

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