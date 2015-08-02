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البدري: لا أعلم بترشيحي لتدريب الأهلي

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البدري: لا أعلم بترشيحي لتدريب الأهلي البدري: لا أعلم بترشيحي لتدريب الأهلي

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إنه لا يعلم حقيقة ترشيحه لتدريب فريق الأهلي في الموسم الجديد.

وقال البدري في تصريحات لإذاعة (9090):"لا أعلم إذا كان اسمي مطروحًا أم لا، لأن هناك أمور عديدة لا أعلمها من اختصاص إدارة الأهلي".

وأضاف "لا أختلق مبررات أو أعذار لعدم الاستمرار مع الأوليمبي، ولا أخطط لأي خطوة مستقبلية، والأهلي ليس له علاقة بذلك".

وأشار إلى أنه يجد صعوبات عديدة مع المنتخب الأوليمبي مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بانضمام اللاعبين قبل المباريات الرسمية بثلاثة أيام فقط.

وأوضح أن انضمام بعض لاعبي المنتخب الأوليمبي للأهلي والزمالك سيزيد صعوبة مهمته، لأن ذلك معناه زيادة ارتباطات هؤلاء اللاعبين.

وشدد البدري "الظروف الصعبة التي واجهتها قبل مباراة أوغندا صعبة للغاية، ولن أسمح بتكرارها مجددًا".

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فيديو اليوم السابع

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