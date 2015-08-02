آمال ماهر من قرطاج: سهرة من زمن الفن الجميل

أحيت الفنّانة المصريّة آمال ماهر، حفلاً فنيّاً، ليلة أمس في مهرجان "قرطاج الدولي"، حضره حوالي 2000 متفرّج فقط، في حين أن المسرح يتّسع لحوالي سبعة آلاف متفرج، وهناك من يقول أنه يمكن أن يتّسع الى تسعة ألاف متفرج.

وواصلت آمال الغناء لحوالي ساعتين، وقدمت الفنانة المصرية باقة أغانيها المعروفة كما غنت لعمالقة الطرب العربي كعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم و نجاة الصغيرة.

وافتتحت آمال سهرتها بأغنية "رايح بيا فين" كما غنّت من إنتاجها "سكة السلامة" و"أنا حبيتك" و"من السنة للسنة" و "اه عليكي يا طيبة" و"اتقي ربنا فيّ".

و لعبد الحليم حافظ غنت "موعود" و "لوردة "طب و انا مالي" و لام كلثوم "الف ليلة و ليلة". كما اختارت أن تهدي الجمهور التونسي أغنية "سيدي منصور يا بابا" وهي الاغنية التي اشتهر الفنّان التونسي صابر الرباعي بغنائها و التي سبق لها أن غنّتها أيضا على نفس المسرح.

و رغم الحضور الجماهيري المتوّسط نسبيّا قدّمت أمال ماهر حفلا ناجحا فأمتعت عشاقها ،و كان من بينهم عدد كبير من المصريين المقيمين بتونس ، و اطربت بصوتها الشجي كل الحاضرين و أعادتهم بصوتها والاغاني التي اختارت تقديمها إلى زمن الفن الجميل.

و اختارت آمال ماهر أن تطّل على جمهورها بفستان أسود قصير مصمم من "الدونتيل ".

يذكر أنّ هذا هو الحفل الثالث للفنّانة المصريّة آمال ماهر ضمن فعاليّات مهرجان "قرطاج الدولي، إذ سبق لها أن شاركت في المهرجان عاميّ 2007 و2012.

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