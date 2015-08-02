أصالة تصدق أحمد عز وما علاقة البطيخ بالأمر؟

تتخذ الفنانة أصالة نصري منذ بدء الأزمة بين أحمد عز وزينة موقفاً مع عز، وكثيراً ما تدعمه، وبرز دعمها له مؤخراً من خلال صورة نشرتها عبر "انستجرام"، وهي عبارة عن بطيخة مقسّمة وأرفقتها بتعليق: "بالتأكيد سيحاربني الجبناء لوقوفي في الصف المقابل لأصحاب النفوذ والسلطة، حين اخترت البسطاء كنت أعلم أن هناك بعضهم سيحاول إزعاجي بنبحه".

وتابعت: "حين أعربت عن محبتي واحترامي لباسم يوسف، لم أبال ببعض أعدائه، حتى ممن هم أصدقاء لي، واليوم .. أنا صديقته وأخت لشاب أحبه جداً وأفتخر به إلى آخر يوم بعمري وهو أحمد عز".

ولم تنس أصالة أن تشير ولو من بعيد إلى دعمها لأحمد عز ضد زينة قائلة: "ولم أكترث ببعض الآراء التي بنت أوهامها على موقف ومسألة علمها عند الله رب العالمين، وإن كان لي مطلق الحرية في تصديق ما يقوله أحمد عز الغالي، وما رح أعمل بلوك لحدا هيك نصحني الحر باسم يوسف، وما رح رد على حدا، هيك طلب مني أحمد عز، وبالنسبة لصورة البطيخ يا ريت كلام البعض اللي هوه شبهه يكون بمنطقية ولو شوية وبأدب كمان، وعبروا مثل ما بدكم ليصير على القليلة الكلام البطيخ إله طعم مثل البطيخ وخلص فشيت خلقي".

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