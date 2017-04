مهرجان الأرز الدولي: إليسا أخفقت ووائل كفوري نجم كل المسارح

المشوار من بيروت إلى الأرز لم يكن سهلاً، مواطنون تجمعوا من مختلف المناطق اللبنانية تحت شعار "لغة الروح" " The language of the spirit"، للمشاركة في فعاليات مهرجانات الأرز بعد خمسين عاماً على توقفها القسري، حيث افتتحت النائب ستريدا جعجع المهرجان ضمن احتفالٍ ساهرٍ ضخم قرب غابة أرز الرب في بشري، بحضور عدد كبير من الوجوه السياسية والإجتماعية والإعلامية.

جعجع: لن يكون لثقافة الموت مكان في لبنان

وبالمناسبة، ألقت النائب جعجع كلمة افتتاحية قالت فيها: "بعد خمسينَ عاماً على توقّف مهرجانات الأرزِ الدولية، نقفُ اليومَ كما الأرز، بالعزّةِ نفسِها والإصرارِ نفسه راسخينَ في الأرضِ كما جذورُه، منفتحين على أرجاء الوطن كما شلوحُه، مرفوعي الرأسِ نحو السماء كما أغصانُه، لنؤكِّدَ أننا أبناءُ الحياة.

قدّم الإعلامي وسام بريدي الحفل بدايةً مع فرقة ميشال فاضل المؤلفة من خمسين عازفاً وكورس النشيد الوطني اللبناني، حيث كانت البداية مع لوحة راقصة من تصميم الفنان سامي الحاج، أداها عشرون راقصاً وراقصة، على أنغام medley للمؤلّف فاضل تحيةً لكبار رحلوا أمثال صباح، وديع الصافي، وسعيد عقل، وجبران خليل جبران. ثم عُرض وثائقي عن جبّة-بشري من كتابة الشاعر انطوان مالك طوق وإخراج ميلاد الخوري طوق بصوت الفنان جوزف بو نصّار وموسيقى زاد ملتقى.

وكان تخلل المهرجان عرضاً مميزاً للألعاب النارية لمدة 7 دقائق متناغمة مع موسيقى أغنية "الحق ما بيموت" للفنان جوزف عطية أعدها المنتج الموسيقي طوني قليعاني وأعاد توزيعها على طريقة الـTechno. كما عزف المؤلف الموسيقي ميشال فاضل أربع ألحان للأغاني الشهيرة التالية: "ليالينا"، و"انت عمري"، و"بتونس بيك" و"تعلا وتتعمر يا دار" التي لوّحَ الحاضرون على أنغامها بالأعلام اللبنانية.

بعد فقرة فاضل، أطلت الفنانة إليسا على المسرح الذي صُمم على شكل أرزةٍ وفق هندسة الأبعاد الثلاثية وغنت أغنية "حلوة يا بلدي" التي نسيت كلماتها فكانت بداية غير موفقة لحفلها، و"موطني" وميدليه من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة فضلاً عن أغان لكبار الفنانين سبق وجددتها وبدأت تحتل المساحة الأكبر في حفلاتها وسط انتقادات حادة عن جدوى الغناء للأخرين ولو كانوا عظماء على حساب أرشيفها.

إليسا عبرت عن سعادتها بمشاركتها بهذا الحفل، وقالت في كلمة لها "كم هو رائع أن يصادف افتتاح مهرجانات الأرز مع عيد الجيش اللبناني، فقد مرّ علينا الكثير من الحروب وبقي الجيش والأرز". كما أشارت إليسا إلى أنه "في قلوبنا جميعاً حزناً وغداً هو أول يوم على خطف الجنودـ وما حصل معهم هو لأجلناـ من أجل أن نبقى على قيد الحياة".

وختمت بالقول: "من يقول عن لبنان بلد الإرهاب على ما أظن لم يأتوا إلى الأرز ليشاهدوا الفرح والحب في هذه الليلة".

ومع وجود عدد كبير من السياسيين قالت إليسا "أرى أن النصاب مكتمل، فلم لا تنتخبون رئيساً للجمهورية"؟!.

إليسا لم تسلم من النقد على وسائل التواصل الإجتماعي، كون الحفل كان منقولاً على محطة الـ "mtv"، حيث نسيت بعض كلمات أغنياتها خصوصاً أغنية "لو" التي من المفروض أن تكون إليسا قد حفظتها عن ظهر قلب كونها من أهم اغنياتها الضاربة.

ومن المنتقدين الشاعر منير بو عساف الذي وصف عبر حسابه الخاص على "تويتر" صوت إليسا بالنشاز وبأنه يسبب له إستفزازاً كبيراً.

وأيضاً كتبت ابنة شقيقة الراحلة صباح السيدة كلودا عقل تعليقاً انتقدت فيه نشاز الفنانة.

كما علّق كثيرون أن إليسا هي فنانة كاسيت ولا تصلح أبداً لتغني في مهرجان كمهرجان الأرز.

وائل: لا يمكننا إلا أن ننحني للجيش ولقائده

كان الجميع بانتظار الفنان وائل كفوري الذي قلب السهرة رأساً على عقب، حيث أدى أغنية خاصة للجيش، وبعدها قام بأداء أشهر أغنياته القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر معه.

وائل قال في كلمة له "ليس هناك أجمل من أن يكون الإنسان بحماية أرز الرب، وهذه الليلة تعني لي الكثير، وهناك من دفع الثمن غالياً لأجل هذا الوطن، فلا يمكننا إلا أن ننحني للجيش ولقائده العماد جان قهوجي". وشكر وائل النائب جعجع على دعوتها له للمشاركة بالمهرجان.

في الختام، استطاع مهرجان الأرز، وبعد غياب خمسين عاماً أن ينطلق بقوة، وبتنظيم رائع، سيجعله منافساً قوياً ضمن باقة المهرجانات اللبنانية.

