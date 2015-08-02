"مدرسة الحب" ينطلق بأضخم إنتاج عربي ويجمع ألمع نجومه

أعلن المخرج صفوان مصطفى نعمو البدء بتصويرمسلسل "مدرسة الحب" معتبراً أنه سيكون المشروع الأضخم بالنسبة له وللمشاهد العربي، حيث ستنطلق المشاهد اليوم من العاصمة السورية دمشق ليتنقل بها ومنها إلى مجموعة من العواصم العربية وبمشاركة نخبة من ألمع نجوم سوريا ولبنان ومصر والخليج العربي، ليعيدنا إلى زمن الحب الذي اشتاق له المشاهد.

وفي تصريحات خاصة، أكد المخرج نعمو أن مسلسله الجديد تجري أحداثه ضمن جزء واحد متضماً 60 حلقة التي تنقسم إلى 20 ثلاثية تنبض كل واحدة منها بقصة حب خاصة، فيما تتنوع تلك القصص بين علاقات الحب كافة.

وشرح الفكرة الأخيرة بالقول: "المسلسل ليس مرتبطاً فقط بعلاقات الحب الرومانسية التي تجمع بين العشاق، بل يتعدى ذلك إلى علاقات الحب التي تجمع بين الأخ وأخيه، والابن وأمه.. إلخ.. فالعنوان هو مدرسة الحب المدرسة التي تشمل كل شيء وليس شيئاً واحداً".

وحول أماكن التصوير للمسلسل، كشف المخرج نعمو عن أربعة عواصم عربية ستشهد ذلك، وهي دمشق وبيروت والقاهرة ودبي، كاشفاً عن عدد هائل من النجوم سيجتمعون في هذا العمل كونه يحمل 20 قصة حب وسيحتاج في كل قصة لمجموعة كبيرة من النجوم لذلك سيكون العمل الأول الذي سيجمع هذا العدد الكبير من نجوم الدراما والغناء ضمن هذا العمل الأول من نوعه في العالم العربي كاشفاً عن نجوم سيكونون مفاجأة للجمهورو سيخوضون نجومية التمثيل لأول مرة .

النجمة أمل عرفة وفي تصريحات خاصة حول العمل، قالت إنها تشارك في المسلسل كممثلة.

وقالت: "سأستمتع كثيراً في أدائي كممثلة في العمل وذلك لشدة شوقي للحديث عن الحب في زمن ضاقت فيه مساحة حتى التفكير به".

وأشارت عرفة إلى أنها ترى بأن المجتمع بات بأمسّ الحاجة للحب وعلى ذلك انضمت إلى مدرسته على حد تعبيرها.

ووصفت المشروع باللطيف جداً وبخاصة أنه يقع ضمن ثلاثيات، لافتة إلى مشاركتها في أكثر من ثلاثية وفق تأكيدها.

من جهته، رأى النجم عبد المنعم عمايري أن العمل رومانسي وله علاقة بأقدس ما في الوجود والذي هو الحب الذي يحتاجه كل إنسان اليوم حسبما أفاد.

وأكد زوج النجمة أمل عرفة بأن العالم سيتفهم ويتفاعل مع هكذا عمل كونه يأتي معبراً عن الحب والجمال.

وقال أيضاً: "لي الشرف أن أعمل مع مصطفى نعمو بعد تجربة سابقة كانت ناجحة، وكذلك أنا سعيد للمشاركة جنباً إلى جنب أمل عرفة بعد فترة من الانقطاع عن العمل المشترك بيني وبينها".

أما النجم باسم ياخور، فعبّر عن سعادته لإنتاج عمل كهذا، ورأى أن الحب يطغى على كل ما في الدراما، وبأن هذا المسلسل، وبشخصيته التي يأتي بها كمحاكٍ للقلوب، سينجح في توريد أفكار تتطلبها المرحلة الحالية من الحياة.

ولفت إلى أن إنتاج العمل وفق ثلاثيات وبجزء واحد أمر مساعد على تلبية الدعوة للعمل فيه، وبخاصة مع وجود نجوم كبار وعمالقة من العالم العربي على مستوى الغناء والطرب، وفق تعبيره.

وأشار ياخور إلى أن عدم اختصار الحب في هذا المسلسل بالرومانسي يعطي دفعة جديدة لتعريف الحب الحقيقي: "الذي يكون حباً شاملاً لكل شخص يحب محيطه من أخ أو أم أو صديق.. الأمر هذا موجود في مسلسل أسموه مدرسة الحب، وهو مدرسة بالحقيقة".

أما النجمة وردة الخال التي عبّرت عن سعادتها في تقديم أدوار الحب التي تشتاق لها وأنها ستشارك في أكثر من قصة حب ضمن العمل فقالت: "سأعيش الحب من داخلي لتقديم صورة العاشقة التي شعرت بها من خلال متابعتي للنص، فالنص رائع وشارك في كتابته أهم كتاب الدراما في الوطن العربي، وهذا يخلق مجموعة من الأحاسيس من خلال مجموعة من الأذواق التي أسمهت في كتابة هذا العمل الضخم كما أني سعيدة جداً بمشاركتي إلى جانب قامات في الدراما لهم بصمتهم وتاريخهم الفني .

يشار إلى أن مسلسل مدرسة الحب من إنتاج شركة "بلاك تو أمير" مصطفى نعمو، وشارك في السيناريو مجموعة كبيرة من الكتّاب، ويعتبر أول عمل عربي يعيد المشاهد إلى زمن الحب، ويشارك في العمل كل من ورد الخال، ويوسف الخال، ومنى واصف وغيرهم كحصيلة أولية تعلن عن أسماء المشاركين.

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