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من هي النجمة التي اختارها كيفانش تاتليتوغ بطلة مسلسله الجديد؟

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من هي النجمة التي اختارها كيفانش تاتليتوغ بطلة مسلسله الجديد؟ من هي النجمة التي اختارها كيفانش تاتليتوغ بطلة مسلسله الجديد؟

الأحد 02-08-2015 18:13

أعلن الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند الذي أمضى فترة طويلة بعيداً عن الشاشة الصغيرة إثر انتهاء عرض الموسم الثاني من مسلسله "ليث ونورا"، أنّه يستعد لتقديم مسلسل درامي جديد ويرغب بأن تشاركه بطولته النجمة التركية ساريناي ساريكايا التي حققت نجاحاً كبيراً في مسلسلها الأخير "مد وجزر" الذي شاركها بطولته شاتاي أولوسوي الشهير بأمير.
ساريناي لم تعلّق بعد على الموضوع، إذ أنها كانت قد أعلنت عن نيتها أخذ إجازة راحة واستجمام طويلة بعد انتهاء "مد وجزر"، وقالت إنها لن تعود عن قرارها وتقطع إجازتها إلا إن وجدت عملاً درامياً يحمسها من الداخل.
فهل سيحمّسها العمل مع كيفانش تاتليتوغ فتوافق على مشاركته بطولة مسلسله الجديد أم لا؟

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سيدتي