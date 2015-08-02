بالفيديو: جولة على طفولة بوبي كريستينا براون مع والدتها ويتني هيوستن

مازالت ظروف وفاة Bobbi Kristina Brown إبنة النجمة العالمية Whitney Houston غامضة وغير واضحة حتى الساعة، وأكثر ما يثير الحيرة والإستغراب هو أن هذه الشابة إبنة الـ 22 ربيعاً واجهت ذات مصير والدتها التي رحلت عام 2012 حين عثر عليها فاقدة للوعي داخل حوض الإستحمام في منزلها.

فمنذ إعلان خبر وفاة Brown مساء الأحد الماضي، بدأ الطب الشرعي بإجراء التحليلات والتحقيقات اللازمة، وتبين أن Bobbi Kristina لم تكن تعاني من اية مشاكل صحية قد تكون السبب الأساسي للوفاة، كما لم تثبت التهم التي وجهت لحبيبها Nick Gordon وأفادت انه هو من إعتدى عليها بالضرب يوم وقوع الحادثة.

الآن، بعد أن رحلت Bobbi Kristina بسلام وأصبحت بجوار والدتها النجمة، لا بد من العودة إلى طفولتها، التي كانت قاسية بعض الشيء. فبالرغم من الأموال التي جنتها Whitney Houston والثروة الكبيرة التي حققتها، إلا أنها لم تكن الأم الصالحة والمثالية التي يقتدي بها أطفالها.

خلال طفولة ابنتها، كانت تتعاطى المخدرات أمامها وتشرب الكحول حتى تثمل، ومن الواضح أن هذه التصرفات أثرت في حياة ابنتها، وجعلتها تسير الطريق نفسه وتواجه المصير ذاته.

هذا الفيديو يختصر أبرز اللقطات التي تجمع Bobbi Kristina الطفلة بوالدتها Whitney، في الكثير من المناسبات العامة.

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