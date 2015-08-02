الشيخ: متقبل قرار الأهلي بضمي للقائمة الإفريقية من عدمه

أكد أحمد الشيخ سعيه لدخول قائمة الفريق الإفريقية للموسم الحالي لكنه متقبل قرار الجهاز الفني للنادي.

وقال الشيخ للصحفيين:"اخترت الأهلي لأنه أكبر نادي في إفريقيا. متمسك باللعب له مهما كلفني الأمر لما رأيته من تقدير مسؤوليه منذ بدء المفاوضات مع مصر المقاصة".

وأضاف "أتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق، وأتقبل قرار الجهاز الفني سواء بضمي للقائمة الإفريقية أو لا".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي في التدريبات من أجل حجز مكانا أساسيا وسط النجوم الكثيرة بالفريق".

وتعاقد الأهلي مع الشيخ مقابل 8.5 مليون جنيه لمدة 5 سنوات.