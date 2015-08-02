أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشيخ: متقبل قرار الأهلي بضمي للقائمة الإفريقية من عدمه

Google+ Print
الشيخ: متقبل قرار الأهلي بضمي للقائمة الإفريقية من عدمه الشيخ: متقبل قرار الأهلي بضمي للقائمة الإفريقية من عدمه

أكد أحمد الشيخ سعيه لدخول قائمة الفريق الإفريقية للموسم الحالي لكنه متقبل قرار الجهاز الفني للنادي.

وقال الشيخ للصحفيين:"اخترت الأهلي لأنه أكبر نادي في إفريقيا. متمسك باللعب له مهما كلفني الأمر لما رأيته من تقدير مسؤوليه منذ بدء المفاوضات مع المقاصة".

وأضاف "أتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق، وأتقبل قرار الجهاز الفني سواء بضمي للقائمة الإفريقية أو لا".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي في التدريبات من أجل حجز مكانا أساسيا وسط النجوم الكثيرة بالفريق".

وتعاقد الأهلي مع الشيخ مقابل 8.5 مليون جنيه لمدة 5 سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد