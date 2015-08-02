رسميا - الزمالك يضم كهربا من إنبي

حضر مندوب من نادي الزمالك إلى مقر نادي إنبي اليوم الأحد، من أجل الحصول على أوراق الاستغناء الخاصة بمحمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق البترولي.

واتفق الزمالك مع إنبي على ضم كهربا مقابل 6.5 مليون جنيه.

وتوجه كهربا إلى نادي إنبي قبل السفر مع منتخب مصر الأوليمبي إلى أوغندا ووقع على الاستغناء الموجه للزمالك مع عبد الناصر محمد مدير الكرة وعقود انضمامه للفريق الأبيض، وتركها مع إداري الفريق البترولي.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي لـFilGoal.com اليوم الأحد: "حضر مندوب من نادي الزمالك إلى مقر إنبي من أجل الحصول على الاستغناء الخاص بكهربا".

وتابع "سلمنا الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب اليوم".

وأعلن الزمالك بعدها مباشرة التعاقد مع كهربا، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكهربا في طريقه الآن لمقر نادي الزمالك.

يذكر أن كهربا تألق مع منتخب مصر الأوليمبي في الفوز على أوغندا 2-1 أمس السبت في تصفيات أوليمبياد ريو دي جانيرو، وسجل هدفي الانتصار.