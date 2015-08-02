رئيس قطاع شباب إنبي لـ في الجول: حكاية كهربا ' الكوميدي '

( إعادة نشر ) بات محمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا في الزمالك بعد رحلة تبدو طويلة مع كرة القدم رغم أنه لايزال في الـ21 من عمره. يحكي عنها الرجل الذي اكتشفه لـFilGoal.com.

FilGoal.com أجرى حوارا مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في نادي إنبي والرجل الذي قدم للكرة المصرية عددا من المواهب المتميزة.

فيما يلي، قصة كهربا على لسانه..

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الأهلي كانت لديه عادة غريبة. يحتفظ بلاعبيه تحت سن 15 عاما، ثم في نهاية الموسم يجري الاختبارات للمواهب الجديدة.

يضم الأهلي مواهبا جديدة فيجعلها تلعب مباراة مع اللاعبين الموجودين حاليا، والخاسر يرحل.

أنا كنت أنتظر هذا الخاسر، وتحديدا عيني كانت على لاعب تحت 15 عاما. هو كهربا.

كهربا كان الشخصية الكوميدية والمرحة. هذا الأمر يجعله يتخلى الثقة في النفس دوما.

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وجهة نظري أن كهربا لا يمكن وصفه بالنجم. هو خرج لأوروبا وعاد. هذه العودة تقول الكثير.

بالنسبة لي كهربا يحتاج لأن يبدأ من جديد ويدرك أن عليه تقديم الكثير والكثير لإثبات نفسه وعدم فشله من جديد.