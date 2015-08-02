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النيابة تستدعى ضابط مرور أشعل الإخوان النار فى دراجته النارية بالطالبية

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النيابة تستدعى ضابط مرور أشعل الإخوان النار فى دراجته النارية بالطالبية النيابة تستدعى ضابط مرور أشعل الإخوان النار فى دراجته النارية بالطالبية
أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار أحمد المغازى، بسرعة تحريات المباحث حول قيام عدد من عناصر جماعة الإخوان بإشعال النيران فى دراجة بخارية ملك ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، أثناء توقفها أمام منزله بمنطقة الطالبية، وفروا هاربين، كما أمرت النيابة باستدعاء الضابط للاستماع لأقواله.

كان تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بإشعال النيران فى دراجة بخارية لضابط مرور بمنطقة الطالبية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن عددًا من شباب الجماعة الإرهابية رصد توقف الضابط بدراجته البخارية التابعة لإدارة المرور أسفل منزله بالقرب من كايرو مول بشارع الهرم بالطالبية، فسكبوا على دراجته البخارية زجاجة بنزين وأشعلوا فيها النيران وفروا هاربين، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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