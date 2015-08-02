عرض محامى ملوى على الطب الشرعى بعد اتهامه لضابط شرطة بضربه

صرف المستشار محمد ضياء، مدير نيابة ملوى، ياسين صلاح، المحامى الذى اتهم ضابط شرطة بالتعدى عليه بالضرب، وعرضه على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها، فيما ادعت نقابة المحامين بمبلغ 5001 كتعويض مدنى مؤقت ضد نقيب الشرطة المتهم.

وقال المحامى أمام النيابة: "كنت متواجدًا بمحكمة ملوى للحضور مع متهم جلسة تجديد حبسه وخرجت معه من غرفة المشورة وعندما طلب منى المتهم زجاجة المياه التى فى يدى ليشرب استأذنت الضابط فرفض ودخل معى فى مشادة كلامية عندما قلت له: كيف تمنع إنسانًا من شرب المياه؟ فضربنى فى وجهى بفنجان القهوة".