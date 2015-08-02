أمن جنوب سيناء يضبط هاربا من أحكام مخدرات وشروع فى قتل بجنوب سيناء

تمكنت قوات الأمن بجنوب سيناء من القبض على هارب من عدة أحكام جنائية فى وادى سدر.

كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر بتواجد المدعو "ع.س.ح" الهارب من عدة أحكام جنائية بالتردد على منطقة وادى سدر دائرة القسم.

بعرض المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى وجه سيادته بتجهيز مأمورية لضبط المحكوم عليه، وتم الإعداد لحملة مكبرة مشتركة من ضباط (إدارة البحث الجنائى – وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر - المرور - قوات الأمن - الأمن المركزى) بالاشتراك مع الأمن العام أشرف عليها اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى.

أسفرت عن ضبط المحكوم عليه "ع. س.ح" 45 سنة والمطلوب التنفيذ عليه فى كل من القضايا الآتية: "القضية رقم 11985 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية "مخدرات" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، والقضية رقم 1276 لسنة 2010 جنايات الجناين السويس "مخدرات" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 200000 جنيه، والقضية رقم 4160 لسنة 2004 جنايات التل الكبير الإسماعيلية "شروع فى قتل" والمحكوم عليه بالسجن 7 سنوات، والقضية رقم 10467 لسنة 2003 جنايات التل الكبير "مخدرات" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، والقضية رقم 8465 لسنة 2002 جنايات فايد "مخدرات" بالسجن 3 سنوات.

وقيامه باستخراج شهادة وفاة له من مكتب صحة بالشرقية وانتحاله صفة شخص آخر يدعى "ع. س.ع.ف" واستخراجه لبطاقة رقم قومى بذات الاسم بمنطقة وادى سدر دائرة القسم حال قيادته السيارة رقم ط.ج.ف 8192 تويوتا لاند كروزر وبحوزته رخصة قيادة باسم "ع.س.ع.ف" صادرة من مرور العريش، وبالكشف على السيارة تبين وجود تلاعب وإزالة ميكانيكية حول منطقة ترقيم الشاسيه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.