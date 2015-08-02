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بالصور.. شاطئ جمصة يتحول إلى البحر الميت

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بالصور.. شاطئ جمصة يتحول إلى البحر الميت بالصور.. شاطئ جمصة يتحول إلى البحر الميت

شاطئ جمصة

أصبح قنديل البحر، الذى يغزو كل شواطئ مدينة جمصه التابعه لمحافظة الدقهلية، مصدر قلق للصيادين والمصطافين، فقد أجبرت قناديل البحر رواد مصيف جمصه إلى الجلوس على الشواطئ وعدم الاقتراب من مياه البحر، وذلك بعد اصابة المئات يومياً بإلتهابات وحروق، جعلتهم يعزفون عن النزول فى مياه بحر جمصه، والذى اطلق عليه المصطافين “البحر الميت”.

ومن جانبه اكد الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، على انتشار نقط الإسعاف بطول شاطئ جمصه،  بالاضافه إلى وجود عربات إسعاف متنقله، لتوفير الرعاية الطبية للمصطافين.

وأضاف “مكى” فى تصريحات خاصه لـ”ONA” أنه تم اعتماد مليون جنيه لمستشفى جمصه المركزي، وأصبحت على اتم استعداد، لاستقبال كافة حالات الحروق والاصابات الاخرى على مدار 24 ساعه.

وفى سياق متصل، أكد عبد التواب أحد رواد مصيف جمصه، أن قنديل البحر يسبب حاله من القلق والخوف للمصطافين، لما يتسببه فيها من حروق والتهابات.

وأضافت أحد المصطافين “اول مره نشوف الاعداد الضخمه دى من القناديل، زى ما يكون احتلال، وطبعا المسئولين محدش فيهم بيتحرك”.

 

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أونا