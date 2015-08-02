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تأجيل إعادة محاكمة 533 إخواني بتهمة أحداث عنف إلى سبتمبر المقبل

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تأجيل إعادة محاكمة 533 إخواني بتهمة أحداث عنف إلى سبتمبر المقبل تأجيل إعادة محاكمة 533 إخواني بتهمة أحداث عنف إلى سبتمبر المقبل

صورة تعبيرية

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات المنيا اليوم الأحد، برئاسة المستشار رمضان عطية جلسة إعادة محاكمة 533 متهمًا من عناصر الإخوان، المتورطين في أحداث عنف مركز العدوة، إلى جلسة اليوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

ويذكر أن القضية التى يحاكم فيها المتهمين، والتي تقرر تأجيلها اليوم، صادر ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد، وقبلت محكمة النقض فى شهر يناير الماضي، إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى، بعد أن قضت محكمة جنايات المنيا فى 22 من شهر يونية من العام الماضى ببراءة 496 متهمًا والمؤبد لـ4 أخرين، والإعدام ل 183 أخرين.

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