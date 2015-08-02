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محافظ الوادي الجديد يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة معرض للانتاج الحربي

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محافظ الوادي الجديد يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة معرض للانتاج الحربي محافظ الوادي الجديد يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة معرض للانتاج الحربي

معرض الإنتاج الحربي

وافق اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، على تخصيص قطعة أرضة بالوادى الجديد، لإقامة معرض دائم لوزارة الانتاج الحربي.

وقال خلال افتتاحه لمعرض منتجات الإنتاج الحربي صباح اليوم، معرض وزارة الإنتاج الحربي بمركز شباب مدينة الخارجة، الذى سوف يستمر لمدة 14 يومًا.

وشمل المعرض أدوات منزليه وسلع معمرة وأدوات المطبخ، التي تحتاجها الأسرة المصرية، كما احتوي المعرض على معدات لصالح شباب الخريجين تصلح كفرصة عمل دائمة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن وزارة الإنتاج الحربي سوف تقوم بإقامه معرض أخر بمدينه الداخلة اسوة بمركز الخارجة .

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