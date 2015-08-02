تسلق الأشجار ولعب كرة القدم يقوى الذاكرة بنسبة 50%

نتائج مثيرة للغاية توصل إليها باحثون من جامعة فلوريدا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت إلى أن العودة إلى الماضى ومعاودة القيام بأعمال التسلية التى كنا نعشقها خلال الطفولة مثل تسلق الأشجار والجرى حافيًا والزحف على الأرض، ولعبة التوازن يساهم فى تحسين صحة المخ وتعزيز الذاكرة العاملة بنسبة 50%، وهى الذاكرة التى نستخدمها يوميًا لنتذكر قائمة الأطعمة التى سنشتريها أو اتجاهات الطريق التى سنسير فيها.

وشملت الدراسة 72 رجلاً وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، وكشفت النتائج أيضاً أن ممارسة لعبة التنس والإسكواش وكرة القدم لها نفس التأثير المنشط المخ وتساهم فى تقوية الذاكرة، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية بالنسبة لكبار السن الذين لا يرغبون فى استدعاء روح الطفولة وممارسة ذلك النوع من الأنشطة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Perceptual and Motor Skills"، وكما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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