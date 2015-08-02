احتفالًا بافتتاح قناة السويس.. موجة جديدة من الأغاني الوطنية يقودها “منير” و”الحجار” و”كارول سماحة”

كتب – مصطفى حمزة

مع اقتراب نهاية العد التنازلي لافتتاح قناة السويس الجديدة، والمقرر له يوم الخميس 6 أغسطس المقبل، بدأت موجة أغاني المناسبات الوطنية بمختلف أشكالها “فردية – دويتو – جماعية” في الارتفاع يومًا بعد يوم، ووصل عددها حتى الأن إلى ما لايقل عن 16 أغنية.

البداية كانت من المطربة اللبنانية كارول سماحة، التي طرحت منذ فترة عبر موقع يوتيوب، أغنيتها “جيل جديد”، وهي من كلماتها وألحان محمد يحيى وتوزيع ميشال فاضل، وتقول فيها ” جيل جديد.. جيل عنيد.. شعب مصر إرادة حديد.. مصر في قلبي.. وأنا بحميها وبإيديا أنا ببنيها”.

وعلى غير عادته يدخل الفنان محمد منير سباق الغناء للمناسبة، بأغنية “فات الكتير يا بلدنا”، وهي واحدة من أشهرأغانى فرقة “أولاد الأرض” التي كتبها “كابتن غزالي”، قبل أن يعيد توزيعها مؤخرًا الموزع الموسيقي شريف نور، كما يستعد “منير” لتقديم أغنية أخرى من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ولحن محمد رحيم، وهي إحدى أغاني الأوبريت الذي رحل الشاعر الكبير قبل الانتهاء منه.

“بالعرق والدم” هو إسم الأغنية التي كتبها ولحّنها عزيز الشافعي ووزعها موسيقيًا كريم عبد الوهاب، ويقدمها هشام عباس.

وتغنى نانسي عجرم “ع البركة ” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، أما شعبان عبد الرحيم فيغني “المشروع الجديد”، من كلمات إسلام خليل.

وطرح على الحجار، أغنية “أنا المصرى”. من كلمات محمد عبد الجواد، وألحان أحمد الحجار ، وتوزيع أحمد الموجي، كما أعلن فريق “واما” استعداده لطرح أغنيتي “الليلة ليلتك يا بلادي”، و”إحنا انتي”.

وتحت عنوان “بسم الله” يشارك المطرب أحمد جمال بالمارثون، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وقدم شاندو أغنية بعنوان “المصريين”، وهي من كلمات أحمد فريد، ألحان أحمد شعبان، توزيع رفيق عدلي.

ومن كلمات التركي إبراهيم، وتلحين رضا رجب، قدم محمد الحلو بالاشتراك مع نادية مصطفى أغنية “بكرة أحلى”.

وغنّى مدحت صالح وخالد عجاج “منصورين” من ألحان عمرو مصطفى، وكلمات خالد تاج الدين، وتوزيع توما، كما غنت كارمن سليمان بصحبة محمود العسيلى “عشرة على عشرة” من كلمات أيمن بهجت قمر.

ولم تغب الأصوات الشابة عن المناسبة، حيث طرحت مريم عدنان من كلماتها وألحانها، وتوزيع حاتم نصر، أغنية “معدية”، وقدم خالد مصطفى أغنية “مصر شريان الحياة”، من كلمات مصطفى الشاعر، ألحان عماد تاج، وتوزيع مورو، ومن كلمات وألحان تومى، تغنى ماهى نور “أرض النصر”، وقدم المطرب اللبناني فادي أغنيته “الله يا مصر الله”، وهي من كلمات سعيد شتا، وتوزيع عباس صباح، ويطرح فريق “ميكس تيم” أغنية “إيد فى إيد” من كلمات وألحان محمد ناصر، وتوزيع موسى باسم خالد وســـاهر.