بالصور.. "تعليم الغربية" تنظم احتفالية كبرى قبل افتتاح قناة السويس

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تحت رعاية سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، احتفالية كبرى على مسرح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، بمناسبة بدء فعاليات احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية والعميد أحمد يحيى المستشار العسكرى للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومديرى الإدارات التعليمية بطنطا وعدد من طلبة المدارس على مستوى المحافظة.

بدأ الحفل بالوقوف "دقيقة حداد" على أرواح الشهداء وعرض فيلم وثائقى عن قناة السويس الجديدة، وهنأ محافظ الغربية أبناء المحافظة بانتهاء أعمال المشروع القومى لقناه السويس الجديدة وقرب موعد الافتتاح، موضحاً أن مصر أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على أن تعود بقوة لمكانتها، وأنها قادرة على مواجهة كل التحديات، وأن يوم افتتاح قناة السويس الجديدة سيظل فى قلوبنا وعقولنا جميعا لعقود وربما لقرون طويلة.



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