أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "تعليم الغربية" تنظم احتفالية كبرى قبل افتتاح قناة السويس

Google+ Print
نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تحت رعاية سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، احتفالية كبرى على مسرح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، بمناسبة بدء فعاليات احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية والعميد أحمد يحيى المستشار العسكرى للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومديرى الإدارات التعليمية بطنطا وعدد من طلبة المدارس على مستوى المحافظة.

بدأ الحفل بالوقوف "دقيقة حداد" على أرواح الشهداء وعرض فيلم وثائقى عن قناة السويس الجديدة، وهنأ محافظ الغربية أبناء المحافظة بانتهاء أعمال المشروع القومى لقناه السويس الجديدة وقرب موعد الافتتاح، موضحاً أن أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على أن تعود بقوة لمكانتها، وأنها قادرة على مواجهة كل التحديات، وأن يوم افتتاح قناة السويس الجديدة سيظل فى قلوبنا وعقولنا جميعا لعقود وربما لقرون طويلة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد