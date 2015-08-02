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فى العدد الأخير لـ"كلمة حق" ببنى سويف: المستشفيات العامة أسرع دليفرى للآخرة

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فى العدد الأخير لـ"كلمة حق" ببنى سويف: المستشفيات العامة أسرع دليفرى للآخرة فى العدد الأخير لـ"كلمة حق" ببنى سويف: المستشفيات العامة أسرع دليفرى للآخرة
فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ننشر عدد صحيفة كلمة حق والتى تصدر من محافظة بنى سويف، ولكنها تغطى أغلب المحافظات ويرأس مجلس إدارتها مصطفى كامل.

وجاء أبرز ما فيها تحقيق المستشفيات العامة أسرع دليفرى للآخرة بـ 3 جنيات، كما أبرزت الصحيفة فى عناوين ومانشتات الصفحة الأولى خبرا رئيسيا عن نجاح القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية الموجودة فى سيناء، بالإضافة إلى قيام القوات البحرية بإحباط محالاوت الهجرة غير الشرعية.

ومن أبرز ما جاء فى الجريدة من أخبار وتحقيقات:

فى غياب الجهات الرقابية.. اتحاد الملاك ولعوا الأراضى الزاعية
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المستشفيات العامة أسرع دليفرى للآخرة وبثلاث جنيهات فقط ثمن التذكرة
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الأعلاف والتسويق والتربية مثلث الضياع والانهيار للثروة
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الفيوم قبلة السياحة العالمية وقبلة المستثمرين
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مصر 365

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