إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات، التى تم تنفيذها بمركز أبو حمص بقرى بسنتواى وبطورس وبلقطر ودمسنا، بالتنسيق مع الزراعة والأمن، عن إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة 1751 م2 عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والخرسانة المسلحة.

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