بالصور.. مدير أمن مطروح يشكل قوة "النخبة للتدخل السريع" لتأمين احتفالات القناة

وجه اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح بإنشاء مجموعة تحت مسمى "قوات نخبة التدخل السريع"، تم انتقاء عناصرها بعناية، من إدارة قوات الأمن وإدارة مرور مطروح وإدارة شرطة النجدة لتجوب شوارع وميادين مدينة مرسى مطروح على مدار الساعة، مع قرب موعد احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة، وما يواكبها من محاذير أمنية، للأخذ بزمام المبادرة فى مواجهة العناصر الخارجة عن القانون.



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مدير أمن مطروح وقيادات المديرية خلال متابعة قوة التدخل السريع

وقال مدير الأمن فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن هذه القوة بدأت من اليوم فى الانتشار والتحرك بجميع محاور المدينة، من أجل تحقيق أعلى معدلات الأداء، لصون مقدرات الوطن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ولبث الطمأنينة فى قلوبهم وتأكيد شعورهم بالأمن والأمان.



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قوات التدخل السريع قبل انطلاقها بشوارع المدينة

وأكد أنه تم التنبيه على القوات المشاركة، بحسن معاملة المواطنين وذلك لزيادة شعور المواطنين بالأمن وزيادة ثقتهم وتعاونهم مع رجال الشرطة.



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اختيار عناصر قوة التدخل السريع من بين العناصر المميزة



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القوة المشتركة بدأت الطواف بشوارع المدينة من اليوم



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مدير أمن مطروح يشكل قوة جديدة لتأمين الاحتفال بقناة السويس

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