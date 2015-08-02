بالصور.. كواليس استعدادات نجوم الأوبرا لاحتفالية افتتاح قناة السويس

يواصل نجوم وفنانى وفنيون دار الاوبرا المصرية إستعدادهم للمشاركة بإحتفالية إفتتاح قناة السويس الجديدة ،والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل 6أغسطس .

حيث تشارك الاوبرا بفقرتين ،الاولي مدتها 40دقيقة،و يقدمها الموسيقار الكبير عمر خيرت ، بالاشتراك مع أوركسترا القاهرة السيمفونى ، أوركسترا أوبرا القاهرة ، كورال أكابيلا ، كورال أوبرا القاهرة وكورال اطفال الاوبرا بقيادة المايسترو المصرى الشاب ناير ناجى.

كما تعرض بالفقرة الثانية مشهد “النصر”من اوبرا “عايدة”، ومدته 28 دقيقة ،ويؤدى الادوار الرئيسية فيها نجوم فرقة اوبرا القاهرة السوبرانو ايمان مصطفى فى دور عايدة ، التينور الايطالى العالمى أنطونيو تشيريانو فى دور رادميس ، الباص باريتون المصرى رضا الوكيل فى دور رامفيس ، الميتزو سوبرانو المصرية جولى فيظي فى دور امنيرس ، الباريتون مصطفى محمد فى دور اموناصرو والباص باريتون عبد الوهاب السيد فى دور الملك،ويقدم العرض بمصاحبة فرق أوركسترا القاهرة السيمفونى ، أوركسترا أوبرا القاهرة ، فرقة اوبرا القاهرة ، فرقة بالية أوبرا القاهرة ، كورال اكابيلا ، كورال أوبرا القاهرة تدريب الايطالى الدو مانياتو وقيادة المايسترو الايطالى العالمي ديفيد كريشنزي من اخراج الدكتور عبد الله سعد.

وتجدر الإشارة إلى ان ادارة الاشغال العسكرية أقامت مسرحا خاصا للعرض ،بمساحة 2500 متر مربع، الى جانب منصة مشاهدين تتسع لأكثر من الفين مشاهد ،ويضم عدداً كبيراً من التجهيزات المتحركة صممها المهندس محمود حجاج ،وتتميز بالطابع الفرعونى الممزوج بالحداثة ،وتجسد شكل تاج فرعونى مزين بمفتاح الحياة ينبعث منه اشعة تضم المجريين الملاحيين لقناة السويس القديمة والجديدة، بالاضافة الى ابواب تفتح فى استقبال قائد الجيش الفرعونى المنتصر ،لتظهر العرش الفرعونى ،وفى خلفيته مراكب فرعونية تحمل اعلام دول العالم، وتتجه نحو منصة المشاهدين فى اسقاط فنى يعبر عن مصر وهديتها التى تقدمها للعالم ،وتم تنفيذ الديكور بورش دار الاوبرا ـ تحت اشراف المهندس محمد الغرباوى ،وتصميم الاضاءة للمهندس ياسر شعلان ،والصوت للمهندسين عاصم السيد ،ومحمود عبد اللطيف .