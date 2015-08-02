بالصور.. “دفعة هشام بركات” تؤدي اليمين القانونية.. ودقيقة حداد على روح المستشار الشهيد

المراسل : أحمد سامح

أدى معاونو النيابة الجدد دفعة “دفعة الشهيد المستشار هشام بركات”، منذ قليل، اليمين القانونية، بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام، وأعضاء المكتب الفني للنيابة العامة والمستشار محمد هشام نجل النائب العام، كما عزف السلام الوطني، ووقف الحضور دقيقة حداد على روح الشهيد المستشار هشام بركات الذي اغتالته يد الإرهاب في الثاني عشر من شهر رمضان، وعقب ذلك بدء الحفل.

وجاء نص اليمين القانونية كالآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين”.