محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض "الإنتاج الحربى" بمركز شباب الخارجة

افتتح اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، معرض وزارة الإنتاج الحربى بمركز شباب مدينة الخارجة بمرافقة وفد الوزارة، حيث يستمر لمدة 14 يومًا.

ويشمل المعرض أدوات منزلية، وسلعًا معمرة، وأدوات المطبخ التى تحتاجها الأسرة المصرية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

ويحتوى المعرض على معدات لصالح شباب الخريجين تصلح كفرصة عمل دائمة ذى عائد مادى جيد منها نماذج تروسيكل مجهز تستخدم كصندوق بضاعة وثلاجة ومطعم ومعرض ملابس وصندوق قمامة هيدروليكى، إضافة إلى توافر تروسيكلات نقل ركاب سعة 8 ركاب.

وأكد محافظ الوادى الجديد، أن وزارة الإنتاج الحربى سوف تقوم بإقامة معرض آخر بمدينة الداخلة عقب انتهاء المعرض بمدينة الخارجة.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض لإقامة معرض دائم لوزارة الإنتاج الحربى بالمحافظة، وذلك لتوفير السلع اللازمة لأبناء المحافظة بأسعار مناسبة.



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