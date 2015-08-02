بالصور.. انطلاق مبادرة "معا من أجل سويس نظيفة" بمشاركة الجيش الثالث

بدأ الجيش الثالث الميدانى، اليوم الأحد، حملة نظافة مكبرة بأحياء السويس الخمسة، تحت شعار "من أجل سويس نظيفة"، بمشاركة 300 من عناصر الجيش ما بين صف ضابط ومجند بجانب العناصر الإدارية بالجيش.

وانطلق المئات من عناصر الجيش والشباب المتطوعين من مقر الفرقة 19 بطريق السويس – القاهرة القديم، ترافقهم معدات النظافة وبلدوزرات رفع المخلفات، والرمال، وسيارات جهاز التجميل والنظافة، بمشاركة حى فيصل، بجانب توفير سيارة اسعاف مجهزة، وبدا الشباب المشاركون والجنود فى أعمال التنظيف والتجميل بالشوارع.

>وقسم قيادات الجيش المشرفين على الحملة الشاب المشاركين على 4 مجموعات عمل رئيسية، تضم كل واحده مجموعتين فرعيتين، وتعتبر الحملة الاولى من نوعها فى السويس، حيث يشارك الجيش الثالث الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، بجانب مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين فى توفير عربات رفع المخلفات، ومشاركة 150 شابا متطوعا من أبناء السويس، بينهم طلاب بكليات جامعه السويس، وطالبات من كليتى الفنون الجميلة والتربية، وطالبات المدرسة الزخرفية فى السويس.

تأتى تلك الحملة فى إطار اهتمام قيادة الجيش الثالث الميدانى برفع المعاناة عن شعب السويس، ومشاركة الجهاز التنفيذى والمديريات الخدمية فى إظهار الجانب الجمالى للمدينة، باعتبارها نقطة البداية لمشروع قناة السويس الضخم الذى يدفع بعجلة التنمية بشكل عام فى مصر، وبشكل خاص فى بمنطقة القناة وسيناء.

>وقال الشباب المشاركين فى الحملة، أن اللواء أ. ح محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى، عقد اجتماعا بمقر قيادة الجيش، مع الجهاز الننفيذى وبحضور ممثلين عن الشباب المتطوعين، وتم الاتفاق على أن تنطلق الحمله امس، الاحد، وتستمر أسبوعين، على أن تستهدف تنظيف شارع الجيش الرئيس بالمدينه، وتشجير الجزيرة الوسطى وتنظيف وتجميل 11 ميدانا فى السويس، ودهن الأرصفه، وتجميل الشوارع الرئيسية بمسافة 16 كيلو مترا، ووضع إشارات مرورية، وعلامات استرشادية على الطرق، وتنفيذ مسارات محددة لمرور المشاة بشارع الجيش، وكذلك تجميل مدخل السويس على الطرق التى تربط بين الإقليم ومحافظات القاهرة والبحر الأحمر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

وارتدى المشاركون فى الحملة زيا موحدا عليه باللون الأخصر، ورمز الجيش الثالث وشعار محافظة السويس، وكذلك شعار الحملة "من أجل سويس نظيفة".

>وعلى الأغانى الوطنية التى وفرتها عربة الإذاعة المتنقلة لفرع الشئون المعنوية بالجيش الثالث الميدانى، قام المشاركون فى الحملة برفع المخلفات والرمال المتراكمة بجانبى الطريق، تعلوهم الهمة والنشاط، للانتهاء سريعا من اعمال التنظيف لتصبح السويس فى ثوب حضارى يوم مع موعد افتتاح القناة الجديدة.

وقال نشأت الباردوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، أن المبادرة مدتها 15 يوما على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ اليوم حتى يوم الخميس، تستهدف نظافة وتجميل من منقطة السلام 1 إلى شارع الجلاء التى يتواجد فيه مبنى المحافظة.

وأشار عبد الرحمن ناصر، رئيس اتحاد طلاب جامعة السويس، إلى أن 200 شاب يشاركون فى هذه المبادرة من شباب مستقبل وطن ومبادرة وطن بلا اميه وبعض الحركات الشبابية ايمانا منها لنظافة وتجميل مدينتهم.



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الشباب ورفع المخلفات



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عمليات التجميل والتطوير



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تطوير طريق السويس القاهرة القديم



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شباب وفتيات مشاركين فى الحملة



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جانب من الفعاليات بالسويس