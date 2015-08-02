وقفة احتجاجية للمؤقتين بـ"عقد المحافظ" فى المنيا للمطالبة بالتثبيت

نظم العاملون المؤقتون بعقد المحافظ، والذى يبلغ 50 جنيها، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظ المنيا، للمطالبة بالتثبيت كباقى زملائهم بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينهم.

من جانبها قالت منى محمد، إحدى المتظاهرات، "لن ننهى وقفتنا الاحتجاجية اليوم أمام مبنى محافظ المنيا إلا بعد أن ينظر إلينا المسئولون ومحافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة لحل مشكلتنا بالتثبيت بعقود دائمة".

وأضافت أحلام دسوقى وليلى عمر ونهى حمدى، "تعاقدنا بعقد المحافظ أو يسمى بالخمسين جنيهًا منذ عام 2011 بمركز سمالوط، ومكتوب فى العقد أنه بعد مرور ثلاث سنوات من العمل يتم التثبيت، لكن لا يوجد تثبيت حتى الآن"، على حد قولهن.