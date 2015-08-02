الشيخ: الأهلي أكبر نادي في إفريقيا ومتمسك باللعب له مهما كلفني الأمر

أكد أحمد الشيخ المنضم حديثا للأهلي أنه سعيد بالانتقال للنادي الأفضل في إفريقيا من فريق مصر المقاصة.

وقال الشيخ للصحفيين:"اخترت الأهلي لأنه أكبر نادي في إفريقيا. متمسك باللعب له مهما كلفني الأمر لما رأيته من تقدير مسؤوليه منذ بدء المفاوضات مع مصر المقاصة".

وأضاف "أتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق، وأتقبل قرار الجهاز الفني سواء بضمي للقائمة الإفريقية أو لا".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي في التدريبات من أجل حجز مكانا أساسيا وسط النجوم الكثيرة بالفريق".

وتعاقد الأهلي مع الشيخ مقابل 8.5 مليون جنيه لمدة 5 سنوات.