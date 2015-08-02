مواطن يسكب الينسون على طبيب رفض السماح له برؤية زوجته المريضة فى أسيوط

سكب مواطن كوبًا من الينسون المغلى على طبيب بمستشفى الإيمان للتوليد والنساء فى أسيوط وتعدى عليه بالسب والشتم بعد أن رفض الطبيب السماح له برؤية زوجته المريضة داخل المستشفى.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا من مدير مستشفى الإيمان للتوليد اتهم فيه زوج سيدة بالاعتداء على طبيب بالمستشفى لرفضه السماح له بالدخول لزوجته بقسم النساء ويحظر فيه دخول الرجال. وألقت قوة القبض على المتهم وأحاله اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إلى النيابة للتحقيق.

وقال الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن سيدة حضرت أمس للوضع فى مستشفى النساء والتوليد وعقب ولادتها أحضر لها زوجها كوب "ينسون" وأراد أن يدخل به إليها وعندما رفض الطبيب سكب "الينسون" عليه وسبه بألفاظ خارجة.

وأوضح أنور أن مديرية الصحة تعاقدت مع شركتى أمن ونظافة لتأمين وتنظيف المستشفيات وتقوم حاليًا بتركيب كاميرات مراقبة بجميع المستشفيات وربطها بغرفة عمليات المديرية لمتابعة تقديم الخدمات الصحية.