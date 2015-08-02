أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مواطن يسكب الينسون على طبيب رفض السماح له برؤية زوجته المريضة فى أسيوط

Google+ Print
مواطن يسكب الينسون على طبيب رفض السماح له برؤية زوجته المريضة فى أسيوط مواطن يسكب الينسون على طبيب رفض السماح له برؤية زوجته المريضة فى أسيوط
سكب مواطن كوبًا من الينسون المغلى على طبيب بمستشفى الإيمان للتوليد والنساء فى أسيوط وتعدى عليه بالسب والشتم بعد أن رفض الطبيب السماح له برؤية زوجته المريضة داخل المستشفى.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا من مدير مستشفى الإيمان للتوليد اتهم فيه زوج سيدة بالاعتداء على طبيب بالمستشفى لرفضه السماح له بالدخول لزوجته بقسم النساء ويحظر فيه دخول الرجال. وألقت قوة القبض على المتهم وأحاله اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إلى النيابة للتحقيق.

وقال الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن سيدة حضرت أمس للوضع فى مستشفى النساء والتوليد وعقب ولادتها أحضر لها زوجها كوب "ينسون" وأراد أن يدخل به إليها وعندما رفض الطبيب سكب "الينسون" عليه وسبه بألفاظ خارجة.

وأوضح أنور أن مديرية الصحة تعاقدت مع شركتى أمن ونظافة لتأمين وتنظيف المستشفيات وتقوم حاليًا بتركيب كاميرات مراقبة بجميع المستشفيات وربطها بغرفة عمليات المديرية لمتابعة تقديم الخدمات الصحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365