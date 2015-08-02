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تحرير 7758 مخالفة مرورية متنوعة وإزالة 1756 حالة إشغال بالمنوفية

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تحرير 7758 مخالفة مرورية متنوعة وإزالة 1756 حالة إشغال بالمنوفية تحرير 7758 مخالفة مرورية متنوعة وإزالة 1756 حالة إشغال بالمنوفية
قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة المنوفية، بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها، بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة، والتى أسفرت خلال الأسبوع الماضى عن تحرير عدد 333 محضر إشغالات وعدد 532 حالة ضبط وعدد 1756 إزالة إشغالات.

وفى نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير عدد 7758 مخالفة مرورية تراوحت بين حالة 1030 انتظار خاطئ و 438 قيادة بدون رخصة و359 سير بدون رخصة تسيير و15 سير بدون لوحات.

كما تم سحب 266 دراجة نارية، وتم حجز 139دراجة نارية، كما قامت حملة الرادار بضبط 67 حالة تجاوزت السرعة القانونية .

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مصر 365