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والد عريقي الإمارات: أفراد العائلة وأصدقاء الشقيقين يعودون اليوم للدولة

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والد عريقي الإمارات: أفراد العائلة وأصدقاء الشقيقين يعودون اليوم للدولة والد عريقي الإمارات: أفراد العائلة وأصدقاء الشقيقين يعودون اليوم للدولة

أكد والد الغرفيين الإماراتيين، منصور وعبدالله محمد سرور الظاهري فتح منزله لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الأحد لمن يرغب بمواساته بعد تعرض أصغر أبنائه عبد الله ومنصور لحادث غرق قبل 11 يوماً في مياه بحر ولاية مرباط العمانية شرق  بسبب هيجان البحر وسوء الأحوال الجوية، ولم يتم العثور عليما حتى الآن.

ونقل موقع "24 الاخباري"  عن والد المفقودين "لن تقام صلاة الجنازة على الفقيدين إلا بعد العثور عليهما، ولن نستقبل المعزين إلا بعد إعلان العثور عليهما"، لافتاً إلى أن "كافة أفراد عائلة عبد الله ومنصور وأصدقائهما الذين لم يفارفوا بحر مرباط منذ الحادث سيصلون إلى مدينة العين اليوم الأحد، إلا أن السلطات العمانية ستواصل البحث عنها حتى العثور عليها".

يذكر أن "المفقودين عبد الله ومنصور الظاهري غرقا في مياه بحر مرباط شرق مدينة صلالة خلال رحلة مع مجموعة من الأصدقاء، ولم يتم العثور عليهما على الرغم من كافة الجهود التي بذلتها السلطات العمانية، والمتطوعين من أصدقاء الغريقين وأهالي ولاية مرباط".

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