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للأمهات.. لو طفلك متعلق بيكى لدرجة الكوابيس أربطيه بأبوه

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للأمهات.. لو طفلك متعلق بيكى لدرجة الكوابيس أربطيه بأبوه للأمهات.. لو طفلك متعلق بيكى لدرجة الكوابيس أربطيه بأبوه
أرسلت قارئة تسأل، طفلى عمره 8 سنوات ويعانى من رعب شديد فور استيقاظه، فيحكى لنا عن كوابيس ليلية يرانى فيها مقتولة، أو أحد يعتدى على بالضرب أو أبكى وهكذا، وذلك لشدة تعلقه بى فماذا أفعل؟

وعن تلك الحالة تتحدث الدكتورة هناء محمد أخصائية النفسية، والتى أكدت على أن الطفل لا يعانى مرضا نفسيا حسبما تعتقد الأم، بل أنه يعانى اضطرابا سلوكيا بسيطا قد ينتج عن كثير من الأسباب، أهمها شدة ارتباطه بأمه، وهى من الروابط الخاطئة التى تخلف الكثير من الاضطرابات السلوكية التى تمتد مع الطفل حتى الكبر.


>وتابعت هناء ناصحة السائلة، بضرورة اشراك الأب فى حياة الطفل وتعديل سلوكه، بحيث يشركه الأب فى الكثير من الأنشطة اليومية، كالتنزه معا وحدهما، أو لعب كرة القدم، إضافة إلى لعب الألعاب الإلكترونية كالبلاى ستيشن، أو التحدث معه فى أموره الشخصية وحكايات المدرسة والنادى، على أن يكون بينهما أسرار خاصة، ليفقد تدريجيا علاقة المرضية بوالدته.

وتابعت أخصائية النفسية معددة النصائح للأبوين، مؤكدة على أن التركيز على تخليص الطفل من مخاوفه، بمواجهتها والتحدث معه بصراحه مطلقة وبرفق عنها، والتركيز على طردها من عقله، والتحدث ببساطه دون تضخيم، أو تقليل من شأن مخاوف الطل وشعوره بالخوف.

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مصر 365