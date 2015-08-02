احذر.. وتعرف على الممنوعين من كشط أقدامهم وتنظيفها باستمرار

كشط القدم وتنظيفه أحد أهم طقوس أغلب السيدات اللاتى يعشقن أقدامهن نظيفة وخالية من التشققات والقشور والجلد الميت، فالتشققات فى الغالب مؤلمة ومفسدة لمظهر القدم، والأمر سواء لدى الرجال فبعضهم يرغب على الدوام التخلص من خشونة الكعبين.

إلا أن هناك الكثير من الفئات التى لا يفضل الأطباء السماح لهم بكشط أقدامهم، أو على الأقل استخدام الآلات الحادة كمبرد القدم والحجر وبعض أمواس القدم الحادة، لما قد يحمله من ضرر لهم ولحالتهم المرضية وأهم هذه الفئات يوضحها الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية:

- مرضى السكر عليهم توخى الحذر وعدم الإسراف فى كشط القدم وتنظيفه، فمن الممكن إحداث جرح أو قطع يؤدى لتفاقم التهاب القدم لديهم أضعاف الشخص العادى.

- مرضى الفيروسات التى تنتقل عبر الدم، لإمكانية التهاب القدم، أو نقل العدوى من شخص إلى آخر.

- أصحاب البشرة الحساسة للغاية، أولئك لديهم احتمالات عالية للإصابة بالحساسية، والتهابات القدم، والتورمات، والانتفاخ، وزرقان الجلد، كما لديهم قابلية لظهور حبيبات حمراء ملتهبة، لذا وجب الحذر وتقليل عدد مرات الكشط.

وحسب خالد، فهؤلاء عليهم الاعتناء بأقدامهم بالتركيز على ترطيبها بالفازلين والزيوت كاللوز، لتصبح ناعمة ولا تكون طبقات خشنة.