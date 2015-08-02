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3 نصائح تخلصك من 60% من الجراثيم والبكتيريا التى تهاجمك يوميًا

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3 نصائح تخلصك من 60% من الجراثيم والبكتيريا التى تهاجمك يوميًا 3 نصائح تخلصك من 60% من الجراثيم والبكتيريا التى تهاجمك يوميًا
لا تتوقف الجراثيم عن النمو، ولا حد لتكاثر البكتيريا والفطريات، فتلك المخلوقات الصغيرة تتكاثر على الدوام لتنتشر فى كل الأماكن التى يمكنك أن ترتادها يوميًا، فى البيت، فى العمل، داخل حجرتك، فى حمامك، وفى كل بقعة.

لا يمكنك التخلص التام والوقاية الكاملة من هذا الزحف البكتيرى طوال الوقت بنسبة 100%، ولكن على الأقل، يمكنك الوقاية من نصفها، والتخلص من الحد الأدنى من أضرارها إذا ما اعتدت على بعض الممارسات الصحية خلال يومك، لتصبح عادة تعتادها بالفعل ليصبح نظام حياتك صحيًا ووقائيًا بالدرجة الأولى، لتقل نسب إصابتك بالأمراض، وتتمتع بصحة جيدة خالية من الحد الأدنى من الأعراض المرضية.

الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية قدم ثلاث نصائح موجزة، تلخص لك برنامجا صحيا يوميا عليك اتباعه شئت أم أبيت بحسب خالد، للتخلص من الزحف البكتيرى المنتشر خاصة فى بلاد لا تتمتع بالثقافة الصحية بالقدر الكاف.

اغسل يديك واتركها غارقة فى الصابون بضعة ثوان


>غسيل اليدين كل بضع ساعات -لا تتخطى الـ3 ساعات- يساعدك على التخلص من البكتيريا والجراثيم التى تزحف إليها عند امساكك بمقبض الباب، ودرابزين السلم، وملامسة أصابعك للوحة المفاتيح بحاسبك، وللتأكيد والتخلص التام من الجراثيم عليك بترك يدك غارقة فى الصابون عدة ثوان ليقضى على الجراثيم ما أمكنه.

كل ما يحتوى على المطهرات.. فهو صديقك


>الوايبس المطهرة، ومطهرات اليد، غسول الوجه، هى أصدقائك التى لا يجب الابتعاد عنها لأنها سبب فى حمايتك اليومية من كم هائل من الجراثيم.

تخلص من قمامتك واهتم بنظافتك الشخصية


>الاستحمام، تنظيف فراشك، إلقاء قمامتك بانتظام، يجعلك تعيش فى بيئة نظيفة فلا تتخلى عن هذه الخطوات.

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